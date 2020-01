Napoli-Lazio, Parolo: “Leiva? Espulsione esagerata. Daremo l’anima per vincere il derby”

La Lazio perde contro il Napoli.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e la Lazio, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia: gli azzurri hanno trionfato 1 a 0 grazie al gol del loro capitano, Lorenzo Insigne, che ha regalato ai suoi tifosi la qualificazione in semifinale.

Napoli-Lazio, Inzaghi: “Leiva? Giallo ingiusto, ma ha sbagliato. Ecco cosa rimprovero ai miei ragazzi”

“Oggi è mancato il gol e un pizzico di fortuna“. Così Marco Parolo ai microfoni di Rai Sport al termine del match. “Il Napoli ha messo subito la partita sui suoi binari, ma noi abbiamo creato tanto seppure senza concretizzare” – continua il centrocampista della Lazio – “Avevamo voglia di passare il turno, abbiamo dato tutto e penso si sia visto. Possiamo giocarcela con tutti, affronteremo anche il derby con questa voglia e daremo l’anima per vincere. Europa? L’eliminazione è il frutto della mancanza di sapere concretizzare. Abbiamo perso delle partite per questa ragione. Purtroppo abbiamo dimostrato di sapere essere concreti in campionato, ma non nelle Coppe. Dopo la Coppa Italia vinta lo scorso anno abbiamo preso entusiasmo e siamo cresciuti tanto passo dopo passo, adesso siamo un grande gruppo di giocatori, allenatori e società tutti uniti verso un unico obiettivo. Leiva? È un grande giocatore, è stata un’esagerazione. Dispiace per lui, ma fortunatamente non sarà squalificato in campionato“.