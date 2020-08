Napoli-Lazio, Immobile raggiunge Higuain: solo un gol separa Ciro dal record assoluto

Ciro Immobile raggiunge il record di Gonzalo Higuain.

Sul campo dello stadio San Paolo si sta giocando la sfida tra il Napoli e la Lazio, che si stanno affrontando in occasione dell’ultima giornata di Serie A: i biancocelesti erano alla ricerca di una vittoria importante per raggiungere il secondo posto in classifica.

Gli azzurri erano passati in vantaggio grazie al gol di Fabian Ruiz, ma i biancocelesti hanno trovato la rete del pareggio con il solito Ciro Immobile al minuto 22: Marusic ha premiato l’inserimento del suo compagno di squadra che con una zampata ha battuto Strakosha. Una rete storica con cui Ciro ha raggiunto il record di gol realizzati in una singola stagione, attualmente condiviso con Gonzalo Higuain: adesso Immobile avrà a disposizione più di un’ora per superare il Pipita e diventare il miglior marcatore nella storia della Serie A.