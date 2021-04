Napoli-Lazio, Farris: “Non possiamo arrenderci, la squadra ha reagito bene. Rigore? Dico la mia”

La Lazio asfaltata dal Napoli: al “Maradona” finisce 5-2 per gli azzurri.

I biancocelesti hanno ceduto allo strapotere azzurro che ha letteralmente surclassato i biancocelesti di Simone Inzaghi benché questa sera sedesse in panchina il secondo, Massimiliano Farris. Le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport.

“Non deve compromettere niente, lunedì abbiamo un altro scontro diretto. Abbiamo un bonus, la partita in meno rispetto alle altre, sono altri 3 punti in palio. Non possiamo arrenderci, dopo la rincorsa incredibile fatta. Rigore? Dal campo non si vede mai niente. Ci sono state due partite oggi, una fino all’episodio del rigore. Milinkovic prende la palla e nel calcio che ho giocato io chi abbassa la testa fa gioco pericoloso. Secondo me i rigori sono episodi importanti che vanno valutati bene. Sul ribaltamento di fronte sarebbe stato fallo da ultimo uomo con rigore a nostro favore. Ho guardato i numeri e siamo entrati tante volte in area. Anche il palo di Correa ci poteva riaprire la partita. Non siamo stati concreti quanto loro in area che sono stati feroci con giocate di qualità. Sul 4-0 per il Napoli potevamo innervosirci invece abbiamo provato a riaprila e siamo andati sul 4-2. C’è stata la reazione e la voglia, il carattere non ci è mai mancato. Inzaghi? Ci siamo parlati a fine primo tempo. Speriamo che l’innesto più importante sia il suo perché il comandante deve stare al suo posto”.