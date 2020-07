Lecce-Lazio, Liverani: “Vittoria che vale più di tre punti, adesso pensiamo al Genoa”

Il Lecce supera 2-1 la Lazio ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione.

Vittoria preziosissima per i salentini che hanno ribaltato la gara del Via del Mare che aveva inizialmente visto i biancocelesti portarsi avanti con una rete di Caicedo. Il tecnico dei giallorossi, Fabio Liverani, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Questa vittoria ha un valore più importante dei 3 punti. Questa squadra ha trovato un percorso e abbiamo perso troppo. Abbiamo faticato molto, stiamo recuperando dei giocatori: oggi hanno dato tutto. Dopo un primo tempo eccezionale, ci siamo trovati sull’1-1. In quei momenti c’è tensione. Mi auguro che questi punti pesanti facciano giocare i ragazzi con più serenità. Non possiamo scegliere dove fare punti, dobbiamo farli con tutti. Conosciamo le difficoltà del primo anno di Serie A. Fra poco arriva lo scontro diretto con il Genoa, non posso far respirare i giocatori in attesa di questa sfida. Dobbiamo essere bravi a recuperare le forze. La vittoria della scintilla? Credo di sì, molto più dei punti. Oggi è tornata la consapevolezza, dare pensiero alle altre può essere la scintilla. Il gruppo è sano e ci tiene”.