Lazio-Verona, Juric: “Potevamo anche vincere, prestazione splendida. Punta? Avrei preso quattro gol”

Un punto importante per il Verona.

Lo stadio Olimpico ha ospitato questa sera la sfida tra la Lazio e il Verona, che si sono affrontati in occasione del recupero della 17a giornata di Serie A. I padroni di casa erano alla ricerca di una vittoria fondamentale, al fine di sorpassare l’Inter al secondo posto in classifica e accorciare ancora le distanze dalla Juventus capolista; gli ospiti erano invece interessati a fare risultato per mantenere il nono posto.

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match, il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha commentato così la prestazione dei suoi uomini: “Ci stava anche la vittoria perché abbiamo avuto le palle gol. E’ stata comunque una partita splendida, la mia sensazione è che oggi abbiamo giocato contro una grande squadra. Il secondo tempo specie abbiamo anche dominato a tratti e mi riempie di orgoglio. Nelle ultime partite abbiamo giocato così. In attacco non diamo punti di riferimento, anche senza punta centrale creiamo tante occasioni. Per ora va bene e anche con questo modulo creiamo occasioni da gol. Da allenatore poche volte ho fatto partite così. Di fronte avevamo una squadra forte. Nel secondo tempo ho pensato che loro ci schiacciassero e invece abbiamo fatto uno sforzo importante. Sono veramente soddisfatto e stasera si dorme bene. Perché non ho messo una prima punta? Perché secondo me se oggi avessi avuto una prima punta classica avrei preso quattro gol. E’ importante creare. Potevamo essere più lucidi in certe occasioni ma Strakosha è stato bravo. Spero di ripartire a segnare tanti gol“.