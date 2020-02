Lazio-Verona, Inzaghi: “Noi bravissimi, è mancato l’episodio. Ecco cosa manca a questa squadra”

Pareggio a reti bianche tra Lazio e Verona.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la Lazio e il Verona, che si sono affrontati in occasione del recupero della diciassettesima giornata di Serie A: i biancocelesti erano alla ricerca di una vittoria importante per superare l’Inter in classifica e accorciare le distanze dalla Juventus capolista. La gara è terminata però con il risultato di 0 a 0, nonostante i due pali colpiti e i tantissimi tiri in porta, un pareggio che non ha permesso alla squadra di casa di accendere ancora di più la lotta scudetto.

Al termine del match il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo la sua delusione per la mancata vittoria: “Ho fatto i complimenti alla squadra. Siamo stati bravissimi. A pochi giorni dalla gara di domenica abbiamo organizzato una bella partita contro una squadra che ha messo in campo grande intensità. Non abbiamo trovato l’episodio e nell’ultimo cambio ho preferito Parolo perché mi è capitato più volte che queste partite le perdi. Allora ho preferito mettere Parolo ma ho fatto i complimenti alla squadra. Devo essere sincero, devo rivedere la partita. La mia impressione è stata di una grande partita contro una squadra che ha messo in campo tante energie. Abbiamo preso due pali, fatto 27 tiri, alla squadra non posso chiedere di più. Ai ragazzi farò vedere tante cose interessanti, prenderemo tanti spunti. Abbiamo giocato contro un avversario che ha messo in campo fisicità. 17 risultati utili consecutivi? Fa piacere. Era un record che insieme a Marcolin abbiamo fatto nell’anno dello scudetto con Eriksson. Manca ancora qualcosina ma non posso dire niente ai ragazzi e a questo pubblico che, nonostante fosse mercoledì, è venuto e ci ha spinto. Spiace non avergli regalato i tre punti ma i ragazzi in campo hanno dato tantissimo“.