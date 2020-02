Lazio-Verona, Inzaghi: “Dobbiamo mostrare spensieratezza, contro gli scaligeri gara importante. Ecco qual è il nostro segreto”

La Lazio si prepara ad affrontare il Verona nella gara valida per il recupero della 17a giornata di campionato.

Un match dalla grande importante per i biancocelesti che in caso di successo si porterebbero a quota 52 in classifica scavalcando l’Inter e restando dietro la Juventus di soli due punti. Il tecnico dei capitolini, Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato il momento della sua squadra che può davvero pensare di sognare in grande.

“Penso che sarà una partita molto importante perché sarebbero tre punti importantissimi. Mancano però 17 partite, perciò dovremmo essere bravi a vivere questo bel momento sapendo che ogni partita è difficile. Per quanto riguarda i cartellini è un problema che si è verificato, ma non penso che le mie decisioni saranno influenzate da quello. L’unica cosa che mi può influenzare sono gli acciacchi. Uno dei segreti di questa squadra è il gruppo. Io penso a Caicedo, Immobile e Correa e vedo in loro che chiunque segni il più contento del gol è il compagno di reparto. In questo periodo con Correa out Caicedo e Immobile dovranno fare uno sforzo maggiore, ma si vede la loro intesa dentro e fuori dal campo. La squadra ha la giusta consapevolezza perché siamo qui da quattro anni, abbiamo vinto trofei importanti e dimostrato un buon calcio. C’è la consapevolezza, ma dobbiamo continuare a preparare bene tutte le partite perché sono tutte insidiose. Io penso che noi dobbiamo rimanere spensierati e molto umili nel preparar la partita, ma su questo sono tranquillo. Basta vedere la partita che abbiamo fatto contro la Spal. Dopo si è detto che è stata facile contro la Spal, ma ricordiamoci che gli estensi avevano vinto fuori casa contro il Torino e l’Atalanta e avevano perso immeritatamente contro la Fiorentina”.