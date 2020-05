Lazio, Veron senza filtri: “Scudetto? Vi confido una cosa. Simone inzaghi parlava solo di donne…”

Juan Sebastian Veron ricorda lo Scudetto vinto con la Lazio nel 2000.

Il forte centrocampista argentino che in Italia ha vestito anche le maglie di Parma, Sampdoria e Inter, attraverso le colonne di ‘Repubblica‘, è tornato indietro nel tempo a quella stagione magica che consegnò il tricolore ai capitolini. Lo stesso ex calciatore sudamericano ha poi rivelato un curioso aneddoto riguardante l’attuale tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi.

“Io e Nestor Sensini eravamo incollati a una radiolina, nella pancia dell’Olimpico, per seguire senza respirare gli ultimi minuti di Perugia-Juve. Una situazione surreale, gente intorno con le lacrime agli occhi e i nervi a pezzi. Inzaghi? È una grande sorpresa. All’epoca era molto giovane e non parlava mai di calcio. Piuttosto di donne o di altre cose, di calcio no. L’anno scorso sono andato a trovarlo a Formello, anche Peruzzi era d’accordo con me, ci abbiamo scherzato su: un’evoluzione fantastica la sua, ne sono felice. E tifo per lui”.