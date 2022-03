Lazio-Venezia, probabili formazioni: Zanetti sfida Sarri. Torna Lazzari, Henry…

Il Venezia di Paolo Zanetti e la Lazio di Sarri si apprestano a sfidarsi nel match valido per la 29a giornata di Serie A: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

⚽️

In data odierna, il Venezia di Paolo Zanetti sarà ospite della Lazio di Maurizio Sarri. In palio punti pesanti in chiave corsa Champions League per i biancocelesti, distanti ben dieci punti dalla Juventus quarta in classifica. La franchigia arancioneroverde e le aquile si affronteranno a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio "Olimpico".

Il Venezia è reduce da una pesante sconfitta per 1-4 maturata fra le proprie mura contro il Sassuolo di Dionisi. Secondo confronto stagionale per le due compagini: La partita del girone d'andata, in scena lo scorso 22 dicembre al "Pierlugi Penzo", terminò con la netta vittoria dei capitolini, con il risultato di 1-3 alla luce delle reti di Pedro, Acerbi e Luis Alberto. La formazione di Sarri va a caccia di continuità dopo la grande prestazione offerta sul campo del Cagliari in campionato, dove i biancocelesti hanno largamente dilagato sugli uomini di Mazzarri con il netto punteggio di 3-0.

Stagione attualmente in ripresa dopo un periodo d'adattamento per la compagine guidata dal tecnico toscano che sembra finalmente assimilare i concetti di gioco pretesi dall'ex Napoli e Juventus, rivoluzionando un sistema come quello di Simone Inzaghi, nettamente discordante con l'attuale. Ad oggi, rispetto al girone d'andata, la Lazio ha ritrovato solidità ed aumentato la qualità e la quantità nella produttività offensiva, marchio di fabbrica delle squadre di Sarri, piazzandosi seconda solo all'Inter nella graduatoria dei gol fatti a quota 57. Ad oggi il piazzamento Champions appare utopico, ma in vista futura la strada tracciata dal progetto laziale è ben delineata oltre ad essere promettente.

Strakosha portiere titolare di casa Lazio, con la possibile alternativa in difesa, grazie al ritorno in gruppo di Manuel Lazzari che si candida a giocare dal 1’ a destra. Marusic assente per squalifica, Patric ieri non si è allenato e Radu presenta acciacchi fisici. Tocca ad Hysaj nel ruolo di terzino sinistro, con Luiz Felipe e Acerbi al centro della difesa. In zona nevralgica spazio a Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, con un solo dubbio nel tridente d'attacco: Zaccagni sembra partire favorito su Pedro per affiancare Immobile e Felipe Anderson.

Fuori condizione Henry tra le fila del Venezia, è stato indebolito dalla febbre nella giornata di ieri. Nsamé favorito al centro dell’attacco dal 1', con Okereke e Nani a completare il tridente. Pesante assenza per squalifica quella di Aramu. È ancora out Johnsen, sarà assente come Cuisance, Vacca, Lezzerini e Romero. In mediana spazio a Crnigoj, Ampadu e Busio. In difesa maglia da titolare per Caldara e Ceccaroni come perni centrali, con Haps esterno a sinistra e Mateju a destra. Maenpaa torna titolare tra i pali viste le assenze nel reparto.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Nani, Henry, Okereke. All.: Zanetti.

La partita tra Lazio e Venezia sarà trasmessa in esclusiva streaming su Dazn e Sky.