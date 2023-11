Lazio, Vecino rivela: “Offerta del Galatasaray mi ha sorpreso. Volontà di Sarri…”

"Posso assicurarvi che fino all’ultimo giorno che sarò qua darò tutto quello che ho. Mi sono sempre comportato così in carriera, posso giocare bene o male ma vedrete sempre il massimo. Qua mi sto trovando bene e credo che si veda in campo, sto avendo un buon rendimento e sto tornando a sentirmi un giocatore importante, anche se qualcuno non credeva nel mio acquisto, ma penso di avergli fatto cambiare opinione. Galatasaray? È stata una sorpresa per me perché è arrivata alla fine del mercato, la prima cosa che ho fatto è stata parlare con l’allenatore per capire cosa pensa visto che erano arrivati anche nuovi giocatori dal mercato. Sarri non ha voluto che io andassi via e questo mi ha fatto davvero piacere perché ha dimostrato di contare su di me. Poi muovere tutta la famiglia da Roma, dove stiamo benissimo non sarebbe stato facile".