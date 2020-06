Torino-Lazio, Parolo: “Successo meritato, contento per il gol. Ora tifiamo per il Genoa”

Marco Parolo ha firmato la rimonta della Lazio.

La squadra di Simone Inzaghi ha battuto nella ventinovesima giornata del campionato di Serie A il Torino. I biancocelesti, dopo essere andati in svantaggio a seguito di un calcio di rigore realizzato da Andrea Belotti, hanno ribaltato il risultato. Adesso, soltanto un punto distacca i Capitolini dalla Juventus, impegnati questa sera in casa del Genoa.

L’autore della rete della vittoria, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il successo: “Sono contento del gol e della vittoria, mi mancava segnare. Ci ho creduto, mi sono riscattato sull’errore della rete subita. Era importante vincere, abbiamo dominato in lungo e in largo, è un successo meritato. Il nostro obiettivo è raggiungere la qualificazione in Champions poi pensiamo a dare fastidio ai bianconeri e continuiamo a provarci. Il Genoa ha bisogna di fare punti per salvarsi, tiferemo per loro“.