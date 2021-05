Lazio-Torino, la replica di Cairo ad Immobile: “In granata si è rilanciato, ma ha fatto di tutto per andare via”

Sospiro di sollievo in casa Torino.

Il punto sofferto ottenuto nel recupero disputato all’Olimpico contro la Lazio ha regalato ai granata la certezza della permanenza in Serie A.

Non sono mancate però le tensioni subito dopo il triplice fischio del match tra capitolini e piemontesi. Toni aspri tra Urbano Cairo, patron del Torino, e l’ex Ciro Immobile, bomber della compagine biancoceleste. L’attaccante ha espresso la sua posizione sull’accaduto in un post sul proprio account Instagram pubblicato subito dopo la gara, la risposta di Cairo non si è fatta attendere. Il presidente del club granata ha replicato attraverso i propri canali social.

“Anch’io so chi è Ciro Immobile. Un calciatore che è venuto al Torino dopo un campionato deludente al Genoa per rilanciarsi. Ventura gli ha dato fiducia e lui ha fatto bene al Toro. Io pensavo che rimanesse volentieri almeno un altro anno e lui, Ciro Immobile, ha fatto il diavolo a quattro per andare al Borussia Dortmund. Ha avuto un’altra stagione deludente e il Borussia lo ha prestato al Siviglia. Anche lì, Ciro Immobile non è andato bene e allora mi ha telefonato e mi ha chiesto per favore di tornare al Toro. Io, che gli ero affezionato, l’ho accontentato. Ha fatto un girone di ritorno non molto brillante, ma io che ci tenevo molto a lui lo avrei voluto riscattare comunque. Ma lui, Ciro Immobile, questa volta non mi ha chiamato personalmente, ma mi ha fatto dire dal suo procuratore che per motivi personali non poteva restare a Torino. E allora non l’ho riscattato perché ho capito chi è Ciro Immobile”.

