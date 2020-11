Lazio, termina l’isolamento di Immobile: fissate le visite mediche di idoneità sportiva. I dettagli

Può tirare un sospiro di sollievo Ciro Immobile.

Torna il sereno per Ciro Immobile, alle prese da settimane con l’incubo Coronavirus. L’attaccante biancoceleste infatti, come riporta l'”Ansa”, verrà sottoposto nella giornata di domani alle visite mediche di controllo alla clinica Pideia per ottenere – come da prassi – l’idoneità sportiva prima di poter tornare in campo.

Il giocatore, che ha dunque concluso il proprio periodo di quarantena, era in isolamento dallo scorso 7 novembre per la positività al Coronavirus riscontrata prima della partita contro la Juventus, quando l’Asl gli notificò il provvedimento. Ora Immobile, che ha saltato anche le gare della Nazionale, conta di tornare a disposizione di Inzaghi già a partire dai prossimi impegni della Lazio.

