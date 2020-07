Lazio, Tare: “Nostri problemi non siano alibi. Scudetto? Campionato aperto, lotteremo con la Juve fino alla fine”

La Lazio è pronto a rialzare la testa.

Due ko, 68 punti in classifica e la necessità di tornare a fare punti per continuare ad inseguire l’obiettivo scudetto. Lo sa bene la Lazio, impegnata questo pomeriggio nella sfida contro il Sassuolo – che aprirà le 32^ giornata di Serie A – in cui sarà vietato compiere passi falsi. Ad analizzare la sfida è lo stesso ds biancoceleste Igli Tare, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Si ritrova vincendo, così hai la certezza di ritrovare le motivazioni. Abbiamo tanti problemi, che non sono un alibi. Abbiamo parlato a lungo con la squadra, stasera dobbiamo ripartire. Il campionato è ancora aperto e tutto può succedere: abbiamo l’obbligo di dare tutto fino alla fine. Quando ti mancano tanti giocatori per infortuni è impossibile dare il 100% ma non deve essere una scusa anzi uno stimolo in più. Non è una questione di qualificazione in Champions, noi dobbiamo guardare avanti e lottare con la Juve fino alla fine

Infine, due battute sulla rosa della Lazio e sulla possibilità di ampliarla durante la prossima sessione di mercato: “Chi avrebbe pensato nella vita che potesse succedere una pandemia. Si è sempre detto che la rosa della Lazio è larga, la squadra è completa senza infortuni. A fine campionato ci sederemo con presidente e allenatore e faremo il punto della situazione per il futuro. Questa è la spiegazione del nostro blackout”.