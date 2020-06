Lazio, Tare blinda Immobile: “Napoli? Rimarrà qui a lungo, Ciro ha il sangue biancoceleste”

Igli Tare tra calciomercato e lotta Scudetto.

Il direttore sportivo della Lazio in vista della ripresa del campionato prevista per il 20 giugno si è proiettato alla conclusione della stagione 2019/20 e blindato Ciro Immobile che nelle ultime settimane era stato accostato al Napoli. Le parole del dirigente albanese biancoceleste nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport.

“Il rapporto tra Milinkovic e la Lazio non morirà mai, c’è un legame molto forte. Su questo non ho dubbi. Dall’altro lato, va vista e rivista la questione, i desideri di cui abbiamo parlato insieme. Ogni situazione sarà valutata nel momento opportuno, senza alcuna pressione, per il bene di entrambi. Se non ci saranno offerte che andranno bene a lui e a noi, rimarrà volentieri e noi saremmo felici di tenerlo. Quota 100? Non sono bravo a fare numeri, è un giocatore di prima fascia. Su Immobile non c’è mai stata una richiesta del Napoli. Immobile è la Lazio e la Lazio è Immobile, penso che rimarrà per tanti anni. Rinnovo? È una priorità, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Il legame con questa società va al di là della normalità. Nessuno sente più addosso questa maglia che lui. Nuovo Milinkovic? Non tiro fuori il nome, preferirei ammazzarmi (ride, ndr). Lavorare a Roma è difficile, soprattutto per questo cerco di essere molto riservato. Cerco di lavorare con più tranquillità possibile, nel calciomercato ci sono tante situazioni impreviste, imprevedibili, sia nel bene che nel male. Nomi che so solo io il giorno dopo me li trovo sul giornale, mi spavento da solo”.

