Lazio-Spal, Inzaghi: “Dobbiamo migliorarci partita dopo partita. Caicedo? Per noi fondamentale”

La Lazio continua la sua marcia trionfale: dodicesimo successo ottenuto nelle ultime tredici gare disputate.

I biancocelesti hanno asfaltato la Spal con il punteggio di 5-1 grazie alle doppiette di Immobile e Caicedo condite dalla prima rete in A di Adekanje. Il tecnico dei capitolini, Simone Inzaghi, nel corso della conferenza stampa post partita, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“La squadra non mi sembra stanca. Abbiamo giocato bene e sviluppato facendo diventare una partita semplice quando non lo era. Problemi ne abbiamo pochi per quanto riguarda lo sviluppo del gioco. Abbiamo qualche problema perché l’infortunio di Correa ci ha accorciato le rotazioni soprattutto in una settimana in cui abbiamo tre partite. Caicedo è stato straordinario perché non era al meglio. Giroud ci avrebbe aiutato, ma Caicedo, Immobile e Correa sono intoccabili. Dobbiamo essere lucidi e razionali. Non dobbiamo ascoltare cosa dicono fuori e dobbiamo cercare di migliorarci sempre e guardare cosa succede davanti e dietro. Caicedo? Lui si sta meritando tutto il bene della gente, dello staff e della società. Sta dando il frutto, la società è stata bravissima a blindarlo. Per me è fondamentale, è generoso, amato da tutti i compagni. Si fa trovare sempre pronto, sta facendo qualcosa di straordinario”.