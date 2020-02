Lazio-SPAL, Inzaghi: “Avversari forti in trasferta, servirà concentrazione. Giroud? Vi dico la mia”

La Lazio sfiderà domani pomeriggio la SPAL, in occasione della ventiduesima giornata di Serie A.

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli estensi, ha parlato del momento positivo che i suoi stanno vivendo: “In pochi ci davano qui a inizio anno. I ragazzi sanno che dobbiamo continuare nel modo migliore sapendo che il mercato non ha cambiato niente perché nessuno ci vedeva lì e vogliamo rimanerci. Ora abbiamo una settimana importantissima e dovremo stringere i denti. Abbiamo qualche defezione, ma dobbiamo essere bravi tutti. Non ci sarà Patric che ha la febbre alta. Non ci sarà Correa che dobbiamo valutare. Deve fare il suo percorso. Marusic si è allenato bene questi due giorni in gruppo e non ci sarà Cataldi. Dobbiamo valutare Lukaku. Poi Lulic e Luis Alberto hanno saltato una seduta, speriamo possa esserci domani. Luis Alberto? Abbiamo un ottimo rapporto, c’è grandissima stima, in questo momento non possiamo permetterci di perderlo. Aveva qualche problema prima del derby, non c’era a Napoli, per questo l’ho tolto. È una settimana molto importante. Dovrò chiedere un sacrificio importante ai ragazzi. Abbiamo tre gare in una settimana e c’è qualche problemino. Con i tifosi anche dobbiamo far andare tutto bene“.

A proposito, invece, degli uomini di Leonardo Semplici: “Le ultime tre trasferte della Spal, sono state Torino, Bergamo e Firenze. Hanno ottenuto due vittorie, servirà una grande gara. Stanno facendo meglio fuori, dovremo essere bravi. Vincere sul campo dell’Atalanta e Torino non è facile, serve attenzione. Abbiamo visto la Spal. Ha giocato in maniera spregiudicata con Atalanta, Torino e Roma. Fanno bene fuori e dovremo affrontarla con umiltà. Non è già fatta, dovremo giocare al meglio. Hanno avuto un ottimo percorso in trasferta, l’unica nostra concentrazione è la partita più vicina. Giocano insieme da anni, serve un match da vera Lazio“.

Infine, sulle mosse di mercato attuate dalla società: “Il mancato arrivo di Giroud lascia con l’amaro in bocca. Si stava cercando un qualcosa che avrebbe potuto migliorarci e aiutarci. Nel reparto offensivo abbiamo qualche problema con l’infortunio di Correa. Caicedo e Immobile stanno giocando da tante partite. Ci avrebbe aiutato, ma andremo avanti con i nostri. Chiederò uno sforzo in più a Immobile e Caicedo, sperando che Correa recuperi presto. Farò crescere anche Adekanye. C’era l’idea di poterci migliorare se fosse capitata l’occasione. L’infortunio di Correa ha un po’ pesato, i tre stanno facendo qualcosa di straordinario, grande rendimento per 6 mesi. C’è il rischio di infortuni e squalifiche. Adesso entriamo in una settimana importante con 3 gare ravvicinate. Berisha ha chiesto di andare a giocare con continuità e lo abbiamo accontentato. Speriamo stia bene anche fisicamente perché se lo merita. A metà campo dobbiamo cercare di recuperare Cataldi, c’è Parolo e i tre che giocano con continuità. Può giocarci anche Lulic“.

