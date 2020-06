Lazio, sospiro di sollievo per Milinkovic-Savic: solo una botta al ginocchio. Annullata la risonanza

Sospiro di sollievo per Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo della Lazio, che nella giornata di mercoledì aveva accusato un risentimento al ginocchio a seguito di un contrasto di gioco subito in allenamento, sta bene e non è stato sottoposto alla risonanza magnetica che inzialmente era stata programmata nella serata di giovedì 4 giugno: nulla di grave, dunque, per il classe ’95 che già nei prossimi giorni dovrebbe essere in campo insieme al resto del gruppo.

Di conseguenza, Simone Inzaghi potrà continuare a contare e puntare su Milinkovic-Savic, che a meno di clamorose e preoccupanti novità, dovrebbe essere tra i protagonisti indiscussi del ritorno in campo della Serie A. Il Governo italiano e i vertici del calcio hanno infatti dato il via libera per il proseguimento della stagione in corso. La nuova fase del campionato, successiva allo stop dettato dall’emergenza Coronavirus, avrà inizio il prossimo 20 giugno con i quattro recuperi della venticinquesima giornata. I biancocelesti, inaugureranno la ripresa mercoledì 24 alle ore 21.45 in casa dell’Atalanta.