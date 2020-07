Lazio-Sassuolo, Inzaghi: “Tre sconfitte consecutive, non ne abbiamo più”

1-2.

E’ questo il risultato della sfida tra Lazio e Sassuolo, andata in scena questo pomeriggio all’Olimpico di Roma. Prosegue il periodo opaco dei biancocelesti che, dopo i ko contro Milan e Lecce, maturano una nuova sconfitta contro i neroverdi decisa dalle reti di Raspadori e Caputo. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico Simone Inzaghi, intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport:

“Non ne abbiamo di più, la squadra ha dato tutto in campo. Purtroppo in questo momento non basta e l’episodio non ti premia. Bisogna fare tutti quanti di più, in questi giorni abbiamo parlato tanto. È un periodo particolare, non dobbiamo disunirci anche se dispiace aver fatto 3 sconfitte consecutive. Non dobbiamo mollare, dobbiamo fare qualche punto in più. Abbiamo fatto copia e incolla di Lecce, il Sassuolo si è potuto permettere di cambiare 9 giocatori. Guardiamo avanti e speriamo che qualcuno possa rientrare per darci una mano. Così si perde lucidità, si vede perché sbagliamo scelte importanti“.