Lazio-Sassuolo, Inzaghi: “Non siamo più spensierati e sereni, ma c’è anche qualche svista arbitrale. Vi dico la mia sulla lotta scudetto”

Il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi parla alla vigilia del match contro il Sassuolo.

Sarà la gara che aprirà la 32^ giornata del campionato di Serie A quella tra Lazio e Sassuolo, incontro previsto domani con calcio d’inizio alle ore 17.15. La compagine guidata da Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta contro il Lecce, si appresta ad affrontare i ragazzi di Roberto De Zerbi, vittoriosi nell’ultimo match in casa del Bologna. In vista della gara di domani, dunque, il tecnico della squadra capitolina Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni nella solita conferenza alla vigilia del match:

“La squadra deve ricominciare a giocare come faceva prima, non siamo più spensierati e sereni. Abbiamo parlato tanto, ci sono difficoltà oggettive e anche qualche svista arbitrale ci ha condizionato nelle ultime gare. Ma dobbiamo essere forti, spensierati e pensare di gara in gara. Con questa Juve scudetto ancora aperto? Non bisogna guardare le avversarie, dobbiamo pensare a noi stessi e a ripartire. Bisogna andare al di là dell’emergenza e dell’ostacolo, giocando ogni due giorni le prestazioni non possono essere quelle di prima. Tutte le squadre hanno delle defezioni, noi forse qualcuna in più. Dopo Lecce l’ho detto, in situazioni normali Leiva e Cataldi non sarebbero neanche venuti con noi. Milinkovic-Savic ha un problema al polpaccio ed è dovuto rimanere a riposo, vedremo come sta prima della gara. Mi rimangono solo Luis Alberto e Parolo, quindi vedremo se far giocare qualche ragazzo della Primavera che potrà darci una mano all’occorrenza. Correa? Ha grande voglia di darci una mano prima che finisca il campionato, sta facendo la rieducazione e lo vedo molto convinto“.