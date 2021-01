Lazio-Sassuolo, Inzaghi: “Esame superato con una grande prestazione, adesso testa all’Atalanta. Rinnovo? Rispondo così”

Terminato il match dell’Olimpico, la Lazio batte il Sassuolo per 2-1 ottenendo il suo quarto successo consecutivo in campionato e rilanciandosi nella corsa alla Champions League. Il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, analizza il successo della sua squadra ai microfoni di “Sky Sport”. Di seguito le parole dell’allenatore laziale.

“Oggi era l’esame più complicato perché il Sassuolo è un’ottima squadra che gioca bene al calcio. Penso che la squadra ha fatto una grande gara nonostante avessimo giocato appena pochi giorni fa”.

CONTINUITA’ RITROVATA – “Siamo contenti e penso di sì. E’ la quinta vittoria consecutiva, eravamo in emergenza ma i ragazzi sono stati straordinari e hanno dato tutto”.

LA SPINTA DOPO LA VITTORIA NEL DERBY – “Sappiamo cosa rappresenta il derby a Roma. Siamo stati contentissimi di vincerlo, ma dovevamo pensare subito al Parma e poi al Sassuolo. Il derby è una partita importante per la nostra gente. E’ un calendario fitto e impegnativo il nostro, abbiamo già un doppio impegno contro l’Atalanta e daremo il massimo”.

CORREA OPZIONE A LUIS ALBERTO – “E’ un’opzione. Stasera ha fatto un’ottima partita, non giocava dal 23 dicembre e sono molto contento. Gli serve il campo, ma è un giocatore che mi piace tantissimo; è un ragazzo intelligente che lavora sempre per la squadra”.

MILINKOVIC-SAVIC – “E’ in crescita, aveva giocato anche giovedì. Deve continuare così, è un ragazzo che lavora molto bene nel quotidiano e si merita tutto”.

CIRO IMMOBILE – “Stasera ha giocato con un antidolorifico e in questo momento non può allenarsi con continuità perché sta combattendo con un problema alla caviglia. E’ il nostro leader e cerco di utilizzarlo sempre. Anche Caicedo ha dovuto fare un antidolorifico e fino a stamattina non sapevamo neanche se sarebbe venuto in panchina”.

RINNOVO CONTRATTUALE – “Vi avvertirò quando succederà. Ho visto il presidente, ha detto che il contratto è pronto. Io anche sono pronto e aspetto”.