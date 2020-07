Lazio-Sassuolo, De Zerbi: “Grande gara di Raspadori. Europa League? L’ambizione c’è”

Il Sassuolo espugna l’Olimpico.

Può far festa il Sassuolo, giunto alla sua quarta vittoria consecutiva in campionato grazie al successo maturato questo pomeriggio contro la Lazio di Simone Inzaghi. I neroverdi sono ora all’ottavo posto in classifica a -3 dal Milan e -5 dal Napoli e possono sognare in grande. Un risultato importante commentato al triplice fischio dal tecnico neroverde Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa:

“Vittoria importante e meritata. Potevamo andare in vantaggio al primo tempo, ma alla fine è bello anche così. Sono fortunato ad avere questi giocatori, oggi ne ho cambiati nove e il risultato non è cambiato. È merito loro e della società. Ora non ci dobbiamo accontentare: con più convinzione avremmo vinto di più. Rispettavamo la Lazio ma siamo venuti qui con coraggio per vincere. Dispiace giocare senza pubblico, non è calcio. Ci stiamo adattando. Venire qui all’Olimpico con 40 mila spettatori è un’altra cosa. Raspadori? Ha fatto una grande partita, se lo meritava da un po’. Il merito è di tutto il settore giovanile del Sassuolo, che ha tanti ragazzi che meriterebbero spazio. L’idea mia è di far esordire qualche altro giocatore, c’è bisogno di tutti e lo meritano. Europa league? “Non vogliamo farci scavalcare da chi sta dietro, ma abbiamo l’ambizione di superare chi c’è davanti. È prematuro, vedremo“.