Lazio-Sassuolo, carica Cataldi: “Troppi pensieri, adesso torniamo a fare punti”

“Gara difficile, lo era stata anche all’andata, dovremo fare una grande partita perché loro sono cresciuti molto. Bisogna tornare a fare punti da oggi”.

E’ carico Danilo Cataldi in vista della sfida dell’Olimpico contro il Sassuolo, che aprirà la 32^ giornata di Serie A. Dopo i due ko consecutivi maturati rispettivamente contro Milan e Lecce, il centrocampista biancoceleste, non ha dubbi su quale sia la ricetta giusta per tornare a vincere “ci siamo fatti prendere dai pensieri, ma adesso bisogna fare come prima della pausa, senza pensare troppo e poi tiriamo le somme a fine anno. Per me la Lazio è tutto, ho dato piena disponibilità anche se non sto al massimo, l’ho detto al mister, speriamo possa bastare”, ha concluso il giocatore, ai microfoni di “Lazio Style Channel”.