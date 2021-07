Lazio, Sarri: “Ultimi mesi tristi, il pubblico mi ha fatto tornare l’entusiasmo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, al termine del ritiro: la squadra nel pomeriggio sarà nella Capitale

"Per me è stato importante rivedere la gente intorno alla squadra, è stato bellissimo". Lo ha detto Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio al termine del ritiro ad Auronzo di Cadore. Nella giornata di ieri, la Lazio ha affrontato il Padova nell'ultima amichevole prima del ritorno in quel di Roma, terminata con il risultato di 1-1 grazie al gol siglato dal dischetto da Luis Alberto che ha evitato la clamorosa sconfitta. Di seguito, le sue dichiarazioni.