Lazio, Sarri: “Problema campo? Rispondo così. Pedro più vivo, Milinkovic Savic…”

Le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri

⚽️

Parola a Maurizio Sarri. L’allenatore della Lazio, in seguito al ko esterno rimediato in casa del Lecce guidato da Marco Baroni, è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa post gara. Di seguito le parole del mister biancoceleste:

Da le colpe al terreno di gioco?: "Inutile che lei mi prenda per il c... Io ho fatto un discorso generale, dovrebbe ascoltare tutta l'intervista”

Bene il primo tempo, male il secondo: "Ce lo chiediamo da un anno e mezzo cosa ci accade ad un certo punto. Abbiamo giocato con qualità con un buon approccio alla gara, concedendo poco. Qualche avvisaglia è arrivata a fine primo tempo. Nella ripresa siamo calati, è difficile da gestire questa situazione dal punto di vista mentale".

Cori razzisti dei tifosi della Lazio ai giocatori del Lecce: "Io non gli ho sentiti, forse perché ero lontano dal settore ospiti. In ogni caso non vorrei che fosse etichettata un'intera tifoseria per questo".

Responsabilità sulla sconfitta: "Così come tutti, forse un po' di più dal momento in cui abbiamo sbagliato anche un cambio. Siamo responsabili tutti allo stesso modo, che siamo stati in confusione mentale nel secondo tempo".

Calo fisico o problema mentale: "Quello fisico è un alibi che non va dato nessuno. Noi ci siamo spenti come un fiammifero in maniera improvvisa. Non lo dirò mai per giustificare la sconfitta, noi ci siamo spenti per una serie di fattori".

Pedro titolare al posto di Felipe Anderson: "Perché Pedro mi dava la sensazione di essere vivo durante la settimana, una scelta tecnica dovuta da un momento"

Lazio sofferente all’aggressività del Lecce: "Sì, il Lecce lo è stato dall'inizio, ma nel primo tempo abbiamo arginato, nella ripresa no. Questa è una squadra che corre tanto, ma non ha grandi accelerazioni tolto qualche singolo e su questo possiamo fare davvero poco. Questa è la squadra che corre di più tra quelle che ho avuto negli ultimi otto anni. Il problema è che quando la mente si spegne, succede questo".

Lazio presuntuosa?: “È un aspetto da prendere in considerazione, forse abbiamo avuto poca umiltà. Dobbiamo analizzare tutto per migliorare. Ci stiamo martellando tanto su questo, ma non credo che la mia squadra sia presuntuosa. Alla fine... chi ca.... siamo. Non vedo giocatori che hanno vinto tutto, tolto Pedro".