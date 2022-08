Lazio, Sarri polemico: “Stagione folle, impossibile giocare alle 18:30 il 14 agosto”

Oggi riparte ufficialmente la Serie A , in anticipo rispetto all'inizio consueto vista la lunga pausa tra novembre e dicembre per i Mondiali in Qatar. Quella di anticipare i tempi è stata una mossa seppur necessaria, non vista di buon occhio da diversi addetti ai lavori. A proposito della questione si è soffermato Maurizio Sarri , tecnico della Lazio , nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il Bologna , in programma domani 14 agosto alle 18:30. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Stiamo facendo più fatica di quanto avessi previsto per scaricare i carichi di lavoro. Il terreno che abbiamo trovato in preparazione non ci ha agevolato. La stagione è più folle di quanto si possa aspettare, domani è il 14 agosto e giochiamo alle 18.30. In Italia non si può giocare a quell'ora ad agosto, se non per una casualità meteorologica. La stagione è ancora più folle di quanto potessimo pensare".