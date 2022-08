Lazio, Sarri: “Inzaghi ha fatto un ciclo importante. Inter favorita per lo scudetto”

Parola a Maurizio Sarri . Il tecnico della Lazio è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match casalingo contro l' Inter , valido per la terza giornata di Serie A . Esordio più che discreto per i biancocelesti dell'ex Napoli e Juventus, con una vittoria ed un pareggio tra Bologna e Torino, adesso impegnati nella delicata sfida tra le proprie mura contro i campioni dello scorsa edizione della Coppa Italia . Di seguito le dichiarazioni di Sarri in vista del match:

"Era uno dei migliori già alla Lazio, ha fatto un ciclo importante. Adesso allena una squadra potenzialmente più forte ed entra in un numero più ridotto ancora. Il mio compito non è quello di cancellare Inzaghi, che deve essere ricordato con piacere, ma di fare risultati ed essere amato dal popolo laziale. L’Inter è la favorita per lo Scudetto. Sono fortissimi in tutti i reparti. Erano i più forti anche l’anno scorso secondo me. Inzaghi? Era già tra i migliori allenatori quando era alla Lazio. Ora allena una squadra potenzialmente più forte ed entrerà in una cerchia di top tecnici ancora più ristretta.