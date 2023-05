Lazio, Sarri e quella battuta: “Se i ritiri funzionassero, Perugia in Champions”

"Per me il ritiro è una cagata pazzesca!". Così Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Inter, andata in scena domenica pomeriggio a San Siro. Nel dettaglio, il tecnico della Lazio ha risposto così ad una domanda in merito ad un possibile ritiro in vista degli ultimi impegni ufficiali. "Perché, ti sembro di fuori? Come diceva Fantozzi, per me il ritiro è una cagata pazzesca. Se poi i ragazzi ci vogliono andare è giusto andarci, poi giocando ogni due-tre giorni ci andiamo lo stesso di fatto", ha spiegato l'allenatore originario di Napoli dopo la sconfitta rimediata contro gli uomini di Simone Inzaghi. Poi, il curioso riferimento ad alcune scelte del Perugia, club che lo stesso Sarri ha guidato nella stagione 2008-2009. "Se bastava andare in ritiro, il Perugia avrebbe fatto la Champions League per 15 anni di seguito", le sue parole.