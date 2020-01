Lazio-Sampdoria, Inzaghi: “Tutto sulle condizioni di Correa. Scudetto? Sono stato frainteso, vi spiego”

“Abbiamo fatto un girone di andata strepitoso, quindi il nostro obiettivo è di ricominciare la seconda parte così come abbiamo chiuso la prima”.

Parola di Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, in programma domani pomeriggio allo Stadio “Olimpico” di Roma (fischio d’inizio alle ore 15). Fra i temi trattati dal coach biancoceleste, anche le prestazioni offerte fin qui dalla compagine laziale, vera e propria sorpresa del girone d’andata.

“Fino a questo momento abbiamo fatto qualcosa di straordinario, noi dobbiamo continuare il nostro percorso. I nostri avversari avranno la possibilità di fare bene come noi. Non sarà semplice, perché nel campionato ci sono tante insidie e le altre faranno di tutto per raggiungerci. Troveremo avversari forti che faranno di tutto per complicarci il cammino. Se metterei la firma per il terzo posto? E’ arrivato il momento di entrare in Champions. Abbiamo vinto tanto e ora sappiamo qual è il nostro obiettivo. L’avremmo meritato per quanto mostrato in campo negli ultimi anni. Sabato, dopo la partita col Napoli, ho risposto sorridendo: ‘In questo momento manca poco per lottare per lo scudetto’. Ma era riferito alle dieci vittorie consecutive. Sono stato frainteso”, sono state le sue parole.

SINGOLI – “Immobile in Coppa Italia ci ha dato una grande mano e ieri si è allenato senza problemi. Davanti non abbiamo potuto fare una grande rotazione, perché Correa non è al top e Caicedo ha l’influenza. A Immobile ho chiesto un sacrificio particolare, ma ha risposto bene. Correa? Vediamo prima come risponderà oggi. Avremo un ciclo di gare intenso, noi dovremo pensare sempre di partita in partita e quindi ora alla Samp. Un match difficile da preparare, soprattutto se si ragiona da singolo. Dobbiamo credere sempre di più in quello che stiamo facendo e proponendo, ragionando da squadra. In cosa è migliorato Jony? Tante volte è subentrato nel migliore dei modi, riesce a darmi garanzie. Se i diffidati saranno in campo? Assolutamente non verranno fatti calcoli. La Samp è una squadra che ha fatto bene nelle ultime partite. Ha perso con la Juve giocando ottimamente. E’ una squadra organizzata, solida, fisica, che può ribaltare l’azione con 4 attaccanti molto bravi. Quagliarella e Gabbiadini saranno degli osservati speciali”.

MERCATO E COPPA ITALIA – “Gennaio sarà impegnativo, poi non avendo più l’Europa torneremo presto alla normalità giocando una sola volta a settimana. Sto parlando con la società e il nostro obiettivo è sempre quello di migliorare la squadra. Se ci sarà la possibIlità ci faremo trovare pronti, sennò andiamo avanti con questa rosa che finora ci ha dato grandi soddisfazioni. Coppa Italia? Sapevamo che passando il turno avremmo giocato il quarto secco in casa del Napoli. Siamo sfortunati perché l’avremmo voluto giocare in casa. Credo sia successo solo una volta in quattro anni con me, contro la Fiorentina. Succederà a noi, alla Roma e al Napoli”, ha concluso Inzaghi.