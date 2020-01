Lazio-Sampdoria, Inzaghi: “Non era una partita semplice, Immobile uomo spogliatoio. La Roma…”

Undicesima vittoria di fila per la Lazio.

In occasione della ventesima giornata di Serie A, i biancocelesti hanno ospitato la Sampdoria sul campo dello stadio Olimpico, alla ricerca di tre punti importanti per continuare ad inseguire la vetta della classifica. I padroni di casa hanno trionfato con lo straripante risultato di 5 a 1 grazie alla tripletta di Immobile e i gol di Caicedo e Bastos, che hanno così regalato la vittoria a Simone Inzaghi.

Al termine del match il tecnico degli Aquilotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi uomini: “Ha risposto bene Ciro, penso di aver già risposto ieri in conferenza. Sicuramente siamo in un ottimo momento, lo stiamo meritando. A contare i record di Ciro ci vuole un po’ di tempo, è un grandissimo uomo squadra. L’ho capito quasi subito, dopo Lulic e Parolo è il terzo capitano. Al di là del gol va oltre, è un uomo spogliatoio. In queste partite abbiamo avuto delle defezioni, ma la squadra è sempre rimasta compatta ed unita. Trovavamo una squadra in salute, abbiamo fatto diventare semplice una partita che non lo era. È un segnale forte e chiaro dei ragazzi, credono nel lavoro che facciamo e nelle nostre conoscenze con questo modulo. Abbiamo questa fortuna, siamo un gruppo che lavora bene durante la settimana. Sono molto contento, ma dobbiamo continuare e non dobbiamo fermarci. Domenica abbiamo il derby, dobbiamo guardare avanti. Non ridurrei tutto ad una singola partita, mai come quest’anno abbiamo lavorato bene in ritiro. Abbiamo pareggiato un derby dove meritavamo di più. Io penso che la squadra ha creduto in quello che proponiamo. Dodicesima di fila? Sarebbe il nostro obiettivo. So cosa rappresenta un derby, ma non posso permettermi di pensare a quella gara. Atalanta? Io parlo per la mia squadra, ho un gruppo serio che sa come affrontare le partite. Oggi la Sampdoria non è stata un problema perché abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi“.