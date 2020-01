Lazio-Sampdoria, Immobile: “Non penso al record di Higuain. Vi svelo il mio obiettivo”

Vittoria straripante della Lazio.

La prima gara della ventesima giornata di Serie A ha visto la Lazio ospitare la Sampdoria sul campo dello stadio Olimpico: i biancocelesti hanno trionfato con il risultato di 5 a 1 grazie ai gol di Caicedo e Bastos e alla tripletta di Ciro Immobile, che continua ad inseguire il record di reti assoluti realizzati in un singolo campionato attualmente detenuto da Gonzalo Higuain.

Al termine del match il centravanti degli Aquilotti, Ciro Immobile, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta e per i tre gol realizzati: “Volevamo iniziare bene il girone di ritorno, non dobbiamo sottovalutare nulla. Loro venivano da un bel momento, siamo stati bravi a mettere tutto sul binario giusto. Sono orgoglioso dei miei compagni, mi mettono sempre nelle condizioni giuste. Dobbiamo continuare su questa scia, dobbiamo tenere i piedi saldi per terra. Siamo felici per la nostra gente, lavoriamo per quello. Sguardo alla classifica? Lo fisso a i +10 su Roma e Atalanta. Se continuiamo così e rimaniamo lì ad otto giornate dal termine possiamo crederci, ma l’obiettivo rimane la Champions. Record di Higuain? Sicuramente è un bel record, ci è riuscito solo Higuain. Con questi compagni possiamo fare bene, sono agevolato da questo. Sto già pensando a martedì, sarà una partita importantissima“.