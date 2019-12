Lazio, Radu: “C’è entusiasmo, è ora del salto di qualità. L’apporto dei tifosi…”

Momento d’oro per la Lazio.

I biancocelesti di Simone Inzaghi stanno vivendo un ottimo periodo a seguito della vittoria della Supercoppa italiana. La classifica di Serie A, inoltre, sorride ai Capitolini, che — trovandosi a -6 dalla vetta — possono anche puntare allo scudetto.

Il difensore Stefan Radu, intervenuto ai microfoni di ‘Lazio Style Channel’ a seguito della seduta di allenamento / porte aperte odierna, ha commentato il momento che la sua squadra sta vivendo: “Questo entusiasmo è incredibile, oggi quando siamo usciti sul campo per allenarci ho avuto le pelle d’oca. Speriamo di regalare tanti altri successi a questi tifosi, lo meritano. C’è tanto entusiasmo, adesso però arriva il difficile perché tutte le squadre vorranno battere una big come la Lazio. Adesso abbiamo la maturità giusta per fare il salto di qualità”.

