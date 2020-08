Lazio, Parolo: “In Champions senza esperienza, ma c’è entusiasmo. Svelo motivi del calo dopo lockdown”

Il bilancio di Marco Parolo sull’ultima stagione della Lazio.

Il club biancoceleste ha iniziato il ritiro ad Auronzo di Cadore per prepararsi al meglio alla prossima stagione di Serie A. L’amichevole in programma quest’oggi contro la rappresentativa locale non andrà in scena poiché gli avversari non sono riusciti a sottoporsi ai tamponi necessari per rispettare le norme anti-Covid. La squadra di Simone Inzaghi, dunque, si allenerà regolarmente in una doppia seduta. Intanto, il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa.

“Il nostro obiettivo di inizio stagione – spiega Parolo – era la qualificazione in Champions. Il risultato finale è la media, l’insieme delle due parti del campionato. Tutto va sempre contestualizzato nel quadro generale. In pochi di noi hanno fatto la Champions con continuità. Abbiamo entusiasmo e voglia per questa nuova avventura. Vogliamo affrontare queste sfide nel migliore dei modi per sopperire alla mancanza di esperienza. L’anno prossimo sarà impegnativo, già nel post lockdown abbiamo avuto un assaggio di impegni ravvicinati, prenderemo spunto anche dagli sbagli per affrontare il tour de force nel migliore dei modi. Servirà l’aiuto di tutti. L’anno scorso nel finale ci siamo trovati con qualche infortunio di troppo. Abbiamo ripreso la preparazione dopo tre mesi di stop e in un periodo caldo. Ci sono mancate pedine importanti. Non abbiamo avuto energie mentali e nervose per poter affrontare una gara ogni tre giorni“.

Palermo, la protesta del tifoso per il ritiro blindato causa Covid: “Napoli e Lazio niente in più di noi. Presidente Mirri…”

A proposito, invece, dei giocatori a disposizione del mister: “Speriamo Lucas Leiva torni il prima possibile, è importante per noi. Io voglio dare una mano alla squadra, sceglie il mister e io cercherò sempre di fare il meglio. Anche Cataldi ci è mancato tanto. Salire in ritiro permette di interrompere quella monotonia che si era creata a Formello. L’anno scorso è stata una preparazione fantastica, quest’anno siamo partiti bene ma avremo un quadro completo tra 10-15 giorni. Aspettiamo che arrivi qualche giocatore e che torni Lulic. Reina porta carisma, personalità ed esperienza, questa squadra lavora da anni per crescere“.

Lazio, Tare sul dietrofront di David Silva: “Grande rispetto per il giocatore, non per l’uomo”