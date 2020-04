Lazio, Parolo: “Coppa Italia il trofeo più bello, vi svelo mio unico rimpianto. Inzaghi? Sta dimostrando suo valore”

Marco Parolo racconta la sua esperienza capitolina.

Punto di riferimento dentro e fuori dal campo, Marco Parolo, continua a costituire uno delle colonne portanti della Lazio. Il giocatore, intervistato ai microfoni di “FantaMasterTv” su Instagram, ha raccontato la sua avventura con la maglia biancoceleste svelando inoltre su qualche particolare legato alla sua carriera.

“Nello spogliatoio cerco di avere un buon rapporto con tutti. Radu è il più simpatico, spesso se ne esce con alcune battute davvero divertenti. Da noi comunque ci si diverte molto. Immobile? Lo incitiamo parecchio a battere il record di gol di Higuain, così poi andremo tutti a festeggiare. Inzaghi sta dimostrando a tutti il suo valore. Lotito gli ha costruito qualcosa di incredibile che ora sta portando dei risultati. Il trofeo più bello? La Coppa Italia perché stata frutto di un percorso durato tutta la stagione. La Supercoppa è una partita particolare, ma vincere la Coppa Italia all’Olimpico è stato bellissimo”.

Chiosa finale su una partita particolare per Marco Parolo: Italia-Svezia. “E’ il mio rimpianto più grande in Nazionale, ovviamente. Si poteva fare meglio perchè non dovevamo uscire, ma analizzando la doppia sfida la Svezia ha fatto un tiro in porta in due partite. Però se non costruisci i giusti presupposti, poi anche il destino ti va contro”.