Lazio, Parolo: “C’è tanto entusiasmo, l’anno prossimo sarà impegnativo. Champions League? Ho la mia idea”

Una stagione di alti e bassi quella vissuta dalla Lazio che ha comunque conquistato un posto in Champions League dopo diversi anni di assenza.

Uno dei calciatori veterani della squadra, Marco Parolo, si è proiettato alla prossima stagione che vedrà gli uomini guidati da Simone Inzaghi protagonisti sia in campionato che in Europa. Il classe ’85 , durante l’odierna conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni che anticipano l’inizio del campionato 2020/21.

“In pochi di noi hanno fatto la Champions con continuità. Abbiamo entusiasmo e voglia per questa nuova avventura. Vogliamo affrontare queste sfide nel migliore dei modi per sopperire alla mancanza di esperienza. L’anno prossimo sarà impegnativo, già nel post lockwdown abbiamo avuto un assaggio di impegni ravvicinati, prenderemo spunto anche dagli sbagli per affrontare il tour de force nel migliore dei modi. Servirà l’aiuto di tutti”.