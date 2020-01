Lazio-Napoli, Immobile: “Il nostro obiettivo è continuare a crescere, non molliamo mai. Gol? È mio, altrimenti i fantallenatori…”

Decimo successo di fila in campionato conquistato dalla Lazio.

I capitolini hanno superato per 1-0 il Napoli al termine di una partita che sarebbe stato più giusto se si fosse conclusa in parità, come ammesso da Ciro Immobile ai microfoni di Sky. L’attaccante napoletano ha realizzato il suo ventesimo gol in campionato e il suo 108° con la maglia biancoceleste.

Serie A, Lazio-Napoli 1-0: sempre e solo Immobile, Inzaghi batte il record di Eriksson

“Decima vittoria di fila? Questo successo rappresenta tanto soprattutto per come è arrivato, voglio fare i complimenti al Napoli per la prestazione di oggi e devo ammettere che il pari sarebbe stato il risultato più giusto. Il vincere al 90′ in molti dicono che sia fortuna ma per noi sta a significare non mollare mai, sono contento e ci crediamo fino alla fine. Vogliamo lottare fino all’ultimo minuto e ringraziamo anche il nostro pubblico che non ci molla neanche un attimo. Champions o Scudetto? L’obiettivo è quello di continuare a crescere, si stanno vedendo i risultati dei tanti anni trascorsi con il mister e quindi dico che i nostri obiettivi restano quelli di inizio stagione. Dobbiamo restare con i piedi per terra e non montiamoci la testa. 108 gol con la Lazio? Quello di oggi ero sicuro che me l’avrebbero dato, altrimenti i miei fantallenatori poi si arrabbiano (ride ndr). Sono davvero felice, ma ripeto che bisogna continuare a lavorare a testa bassa. Il mio obiettivo è continuare a crescere, siamo davvero contenti”.