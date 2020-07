Lazio, Milinkovic sicuro: “L’anno prossimo daremo fastidio alla Juventus. Futuro? Rispondo così”

Parola a Sergej Milinkovic-Savic.

Dopo aver centrato il quarto posto matematico battendo il Cagliari, Milinkovic-Savic, è pronto a guardare al futuro con la sua Lazio. Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, il centrocampista, si è sbilanciato parlando della prossima stagione toccando inoltre il discusso tema legato al suo rinnovo.

“Se giocherò la Champions con la Lazio? Il mio obiettivo è sempre stato quello dal primo giorno. Lo abbiamo raggiunto finalmente in questa stagione. Futuro? Sto bene qui, la mia testa è alla Lazio. C’è un contratto per tanti anni e quindi resto qua. Al resto ci penserà l’agente”.

Ai microfoni di “DAZN”, Milinkovic-Savic, aveva poi fissato gli obiettivi in vista della prossima stagione: “Abbiamo iniziato la stagione bene, poi è arrivato questo Covid. Non siamo tornati come prima ma abbiamo raggiunto l’obiettivo che avevamo dal primo giorno. Eravamo dal primo giorno tutti insieme, ci sentiamo una famiglia e lo siamo stati fino alla fine. La squadra forse era un po’ corta, a quello ci penserà la società per la prossima stagione. Ora siamo in Champions, ci mancano tre partite e cercheremo di vincerle tutte per migliorare la classifica. E poi andiamo a riposare un po’. L’anno prossimo daremo fastidio alla Juve”.