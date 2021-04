Lazio-Milan, Inzaghi: “Una vittoria netta, ai ragazzi dico una cosa. Maldini? A fine partita mi ha detto che…”

Stasera una grande Lazio, rossoneri sorpresi.

Queste le parole di Simone Inzaghi, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro il Milan. I biancocelesti hanno ottenuto un successo molto importante in chiave Champions League, specialmente perché conquistato contro una diretta rivale per l’accesso alla più importante palcoscenico europeo. Intervistato in diretta esclusiva ai microfoni di Sky Sport, Inzaghi ha voluto sottolineare in primissimo luogo l’importanza e il peso specifico significativo dei tre punti conquistati sul rettangolo verde dello Stadio Olimpico.

Di seguito le sue parole: “Era una finale, l’ultima chance per restare attaccati ai primi posti. I ragazzi sono stati bravi, è stata una vittoria netta, schiacciante. Le parate che ha fatto Donnarumma su Immobile e Correa le fanno solo pochi portieri al mondo. Abbiamo fatto una grande partita, avevo buonissime sensazioni. La gara di Napoli è stata strana, ci siamo trovati sotto dopo otto minuti con episodi che erano più palesi di quelli di stasera. Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra forte e costruita molto bene. Correa? E’ un grandissimo giocatore, quando sta bene le grandi partite le sente e le fa nel migliore dei modi”

Chiosa finale del tecnico dei capitolini sui prossimi impegni della sua squadra e sul dialogo post partita con il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini: “Il Milan ha trovato una grandissima Lazio, se non avesse incontrato una squadra in queste condizioni fisiche sarebbe andata diversamente. Maldini? Abbiamo parlato del Covid, dato che c’è passato anche lui, non abbiamo parlato della partita. Dobbiamo cercare di arrivare alla fine senza rimpianti. Avremo tante gare ravvicinati ed essere bravi a gestire i giocatori e i diffidati. Saremo in Europa per il quinto anno di fila, speriamo in Champions, ma in ogni caso per le squadre che abbiamo contro è un grandissimo obiettivo”.

