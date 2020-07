Lazio, Lulic sorprende: “Lo scudetto non è mai stato un obiettivo. Ecco quando potrei tornare in campo”

Poco più di cinque ore e sarà Lecce-Lazio, match che aprirà la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Una sfida, quella in programma alle ore 19.30 allo Stadio “Via del Mare”, che potrebbe già regalare la matematica qualificazione alla prossima Champions League agli uomini di Simone Inzaghi. Nel dettaglio, la compagine biancoceleste dovrà conquistare la vittoria contro i pugliesi e sperare che domani non vincano contemporaneamente Napoli e Roma.

Chi si è espresso a tal proposito è il capitano della Lazio, Senad Lulic, attualmente fermo ai box dopo una doppia operazione alla caviglia. “Siamo dispiaciuti per la sconfitta contro il Milan. Ci è mancato tanto Immobile e i suoi gol. Ma il nostro obiettivo non è mai stato lo scudetto, ma solo la qualificazione in Champions League. Manca da tempo e siamo riusciti a conquistarla. Il nostro progetto a lungo termine sta dando i suoi frutti. Il mio ritorno in campo? Potrei anche rientrare prima della fine della stagione”, sono state le sue parole.

“Per quattro anni abbiamo lavorato tanto e bene sotto la guida di Inzaghi. Ha creato un ottimo spirito di squadra. Petkovic? Per me è stato un allenatore fondamentale, sono un professionista grazie a lui. Un giorno mi disse: ‘Tu diventerai qualcuno’. Il futuro? In questi anni c’è stata sempre qualche possibilità di andare via e giocare altrove. Ma non ho mai avuto un motivo valido per farlo. Un ritorno nel campionato svizzero? Solo se sarò sicuro di poter tenere ancora il passo”, ha concluso Lulic.