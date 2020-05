Lazio, Luis Alberto recordman della Serie A: solo Miccoli meglio di lui negli ultimi 20 anni

Il record di Luis Alberto.

Prima del lungo stop causato dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus, la Lazio era senza alcun dubbio la squadra più in forma del campionato: i biancocelesti erano riusciti a completare una pazzesca serie di undici vittorie consecutive, superando l’Inter e portandosi ad un solo punto di distanza dalla Juventus capolista, avendo momentaneamente anche il vantaggio del primo scontro diretto vinto.

Uno dei migliori nella rosa allenata da Simone Inzaghi era sicuramente Luis Alberto, che prima dell’interruzione del campionato di Serie A aveva realizzato quattro reti e fornito tredici assist ai suoi compagni di squadra. Un record assoluto degli ultimi anni, dal momento che dagli anni 2000 soltanto un giocatore ha fornito assist con una media più alta rispetto al fantasista biancoceleste

Il calciatore in questione è Fabrizio Miccoli, che al termine della stagione 2011/12 ha collezionato 12 assist in 1953′, ossia 0,55 ogni 90′ (segnando però ben sedici gol e contribuendo così in modo decisivo alla permanenza in Serie A dei rosanero). Luis Alberto, attualmente, ha invece una media di 0,5 in 90′, avendo collezionato un minutaggio leggermente superiore pari a 2147′. Tuttavia il fantasista spagnolo ha ancora molte partite prima della fine della stagione e potrà dunque puntare a migliorare la sua media e superare così l’ex capitano del Palermo, e inoltre potrà puntare a infrangere il record di assist forniti da un giocatore in un’unica a stagione. Attualmente il record è di 14 assist complessivi ed è condiviso da tre calciatori: Ronaldinho (con il Milan, 2009-10), Marek Hamsik (Napoli, 2012-13) e lo stesso Luis Alberto, che aveva collezionato 14 assist sempre con la Lazio durante la stagione 2017-2018.

Questa la top 10 degli ultimi venti anni:

– a 0,49 Eugenio Corini nel 2001/2002;

– a 0,48 Papu Gomez e Lorenzo Pellegrini nella stagione in corso;

– a 0,47 Domenico Morfeo (2004/2005), Domenico Berardi (2016/2017) e Luis Alberto (2017/2018);

– a 0,46 Zinedine Zidane (2000/2001), Roberto Baggio (2003/2004) e Robinho (2011/2012).