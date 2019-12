Lazio, Luis Alberto miglior giocatore del mese: “Un premio che mi motiva ancor di più, ecco a chi lo dedico”

Luis Alberto premiato come miglior calciatore del mese dall’AIC.

Il fantasista spagnolo della Lazio nelle ultime tre settimane ha davvero esaltato le proprie caratteristiche tecniche e qualitative mettendo a segno due reti e fornendo tre assist. Il calciatore iberico vanta il record di assistenze in questa prima parte di stagione, il suo destro educatissimo ha infatti permesso ai biancocelesti di ottenere 8 vittorie consecutive. Il numero 10 dei capitolini, attraverso il proprio profilo twitter, ha postato la foto che lo ritrae insieme a Damiano Tommasi che gli consegna il premio più che meritato.

“Molto grato all’Assocalciatori per avermi scelto come Giocatore del Mese di Novembre, questo mi motiva a continuare ad allenarmi sempre di più. Questo premio è anche dei miei compagni di squadra, senza il loro aiuto in campo e in ogni allenamento non sarei il giocatore che sono in questo momento. Voglio anche ringraziare tutti i tifosi biancocelesti che si sgolano sostenendoci in ogni partita”.