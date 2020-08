Lazio, Lucas Leiva: “Champions League? Vi svelo il segreto per affrontarla. Quest’anno l’obiettivo è…”

La prossima Champions? Non dobbiamo avere paura

La Lazio quest’anno ha vissuto un campionato che si potrebbe definire “anomalo”: nonostante Ciro Immobile sia stato capocannoniere della Serie A (riuscendo a vincere anche la Scarpa d’Oro), e le bellissime vittorie contro la Juventus e le altre big italiane, i biancocelesti hanno chiuso la stagione al quarto posto, fallendo una clamorosa occasione anche per vincere lo scudetto.

La prossima stagione Simone Inzaghi ripartirà nuovamente dalla sue certezze, inserendo qualche innesto dall’attuale finestra di calciomercato, ma affidandosi nuovamente agli uomini con cui da anni sta costruendo la sua fortuna. Tra questi vi è Lucas Leiva, arrivato quattro anni fa dal Liverpool, che da tempo è un pilastro del centrocampo biancoceleste.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, il mediano brasiliano classe ’87 ha voluto porre la sua attenzione sul ritorno in Champions League dei biancocelesti dopo 5 anni dall’ultima volta: “Abbiamo dimostrato di poter giocare contro squadre forti, non serve avere alcun timore. Quanto conta l’esperienza in Champions? Conta tanto, ma anche altri giocatori della rosa, pur non avendo giocato in Champions, hanno tanta esperienza in Europa o in Serie A. L’importante è essere uniti e giocare secondo la nostra idea”.

L’ex calciatore dei Reds ha anche chiarito le sue condizioni fisiche dopo il brutto infortunio al ginocchio, decretando anche gli obiettivi per la prossima stagione: “Durante il lockdown il ginocchio non è andato benissimo, ma adesso sono nella parte finale della riabilitazione. la prossima settimana se tutto va bene posso rientrare piano piano con la squadra. Obiettivi? E’ presto per parlare di scudetto. Intanto dobbiamo rimanere in Champions, fare un anno importante e poi alla fine vedremo dove arriveremo”.

