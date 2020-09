Lazio, Lotito: “Vogliamo fare meglio dell’anno scorso, abbiamo un obiettivo. Mercato? Rispondo così”

Parla Claudio Lotito.

Il patron della Lazio, al termine della presentazione della squadra femminile – che si è tenuta tra le mura della Rinascente della Capitale -, ha parlato della prima squadra tra mercato e obiettivi futuri: “Vogliamo cercare di fare il meglio possibile, non giochiamo da soli e ci sono fattori imponderabili. L’anno scorso sicuramente avevamo una condizione per pretendere qualcosina in più ma poi ci siamo accontentati. In questa prossima stagione cercheremo di fare tesoro dell’esperienza maturata e soprattutto di integrare nuove figure che possono dare un valore aggiunto alla squadra”.

“Se mancherà qualcuno lo vedremo alla fine del mercato. Quello fatto sino ad oggi è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo preso un centrocampista, un portiere, un attaccante e un esterno – ha proseguito Lotito -. E vedrete che arriverà pure qualcun’altro. Obiettivi? Dico sempre che non vendo sogni, ma solide realtà. Il mio compito è di mettere la squadra nelle condizioni di fare il meglio. In campo non ci vado io. La prima squadra ha le possibilità tecniche, agonistiche e infrastrutturali per esprimersi al meglio. Poi non so cosa accadrà in campo”, ha concluso il patron della Lazio.

