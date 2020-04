Lazio, Lotito: “Sfido la Juventus in una partita secca. Atalanta e Inter non devono essere coinvolte”

“Sfido la Juventus in una partita secca”.

Parola di Claudio Lotito.Il presidente della Lazio, che sin dall’inizio ha appoggiato l’idea di tornare in campo, dovrà comunque aspettare il 18 maggio per rivedere la sua squadra impegnata negli allenamenti, come spiegato dal Premier Giuseppe Conte ieri sera in conferenza stampa.

La voglia riavvicinarsi al rettangolo di gioco è tanta, e Lotito, in un’intervista ai microfoni de ‘La Repubblica’, allontana l’ipotesi play-off, rivendicando quanto fatto finora dai suoi biancocelesti: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus – spiega – e solo per Juve-Inter che… vabbè l’avete vista. Ma all’andata contro la Juventus ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità una squadra come l’Inter che ha otto punti in meno di noi o l’Atalanta, che ne ha quattordici in meno, mi dica se devono essere coinvolte.”

Una partita secca per assegnare lo Scudetto, questa è la proposta del presidente Romano: “Accetterei una partita secca, ma non mi sono mai posto il problema. Ripartire comunque in parte ci penalizza. Noi avevamo fatto una scelta, sacrificando l’Europa League. Se si ripartisse giocheremo due volte a settimana, perderemmo un vantaggio. Ma io ragiono nell’interesse di 20 club… a differenza di altri. Provate a incrociare le dichiarazioni con la posizione in classifica. E anche se nessuno lo ha mai detto in assemblea, nella testa delle persone c’è l’idea di bloccare le retrocessioni anche a costo di ritrovarci la Serie A a 22 squadre”, ha concluso il numero uno della Lazio, Claudio Lotito.

