Lazio, Lotito risponde a Spadafora: “I club vogliono lo stop? Non è stato ancora deciso nulla!”

La Lazio spinge per la ripartenza del campionato.

Lazio, Immobile tuona: “Allenamenti? Serve chiarezza. Pronti a giocare anche in estate”

Il club capitolino nel momento in cui la Serie A è stata fermata si trovava al secondo posto in classifica, a un solo punto dalla capolista Juventus. Il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, ha risposto a tono alle dichiarazioni rilasciate in mattinata dal ministro Spadafora che sostiene come molte squadre siano in disaccordo a ricominciare.

Serie A, Spadafora: “Italia potrebbe seguire linea della Francia, rischio zero non c’è. Impatto economico? Vi dico la mia”

“La maggioranza dei club vuole stop? Ma chi l’ha detto? Vabbè… Vedremo”.

Inter, l’ex Toldo: “5 maggio 2002 campionato falsato. Sul litigio prima della semifinale contro il Barcellona”