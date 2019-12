Lazio, Lotito esalta i suoi: “I tifosi sono il dodicesimo uomo, il sogno può realizzarsi…”

La gioia di Claudio Lotito.

La Lazio sta continuando il suo splendido cammino in Serie A, e grazie alla vittoria last minute ottenuta contro il Cagliari nell’ultima giornata di campionato è salita addirittura al secondo posto in classifica dietro Inter e Juventus attualmente a pari punti.

Simone Inzaghi ha proseguito il lavoro degli ultimi anni riuscendo a far giocare insieme i suoi giocatori di maggior talento: Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Immobile (capocannoniere indiscusso fino a questo momento) e Joaquin Correa stanno travolgendo tutti gli avversari dimostrando di essere uno dei reparti offensivi più letali dei top cinque campionati europei.

A commentare lo straordinario periodo di forma dei biancocelesti è intervenuto il presidente Claudio Lotito, che a margine della cena di natale del club tenutasi presso lo Spazio Novecento ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La vittoria di ieri contro il Cagliari è fondamentale, perché significa che la squadra non molla, che ha voglia di dimostrare di esserci. La squadra sente la responsabilità di rappresentare sul campo gli interessi dei propri tifosi. Abbiamo operato anche un cambiamento sostanziale della tifoseria, che è diventata molto più disciplinata e rispettosa. Rappresenta il dodicesimo uomo in campo. Dà motivazioni alla squadra, responsabilità in più. I giocatori sanno che devono giocare non solo per loro stessi e per il risultato, ma per tutte le persone che rinunciano anche a beni primari per seguire la propria squadra del cuore. Dico sempre ai calciatori che devono essere campioni in campo e nella vita. Se tutti insieme lavoriamo per raggiungere degli obiettivi, il sogno può realizzarsi. L’unione fa la forza. Paga lo spirito di gruppo, la determinazione, e ognuno ha il proprio ruolo. Il presidente è un padre di famiglia, qui ho la responsabilità di amministrare la famiglia all’insegna di questi valori e dettando delle regole che devono essere seguite“.