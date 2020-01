Lazio, Lotito blinda Immobile: il bomber biancoceleste a un passo dal rinnovo contrattuale fino al 2024. Cifre e dettagli

Ciro Immobile vicino al rinnovo contrattuale con i biancocelesti.

Novità positive in casa Lazio, l’attaccante originario di Napoli sembra aver trovato l’accordo per prolungare il suo rapporto professionale con il club di Claudio Lotito. Ottime prestazioni e gol a raffica che gli varranno un ritocco sostanzioso dell’attuale ingaggio: Immobile dovrebbe percepire circa 4 milioni a stagione per i prossimi 4 anni.

Ciro Immobile inarrestabile, il suo rendimento parla chiaro: 23 gol in 19 partite di campionato, con il match della diciassettesima giornata ancora da recuperare mercoledì 5 febbraio per la Lazio contro l’Hellas Verona. Con la tripletta realizzata contro la Sampdoria nella scorso turno del campionato di Serie A, il centravanti biancoceleste ha staccato di qualche punto Lewandowski nella classifica per la conquista della Scarpa D’oro. Immobile si trova attualmente in testa alla graduatoria, con 46 punti e 23 gol, del prestigioso riconoscimento che premia il calciatore più prolifico dei principali campionati europei.

Sempre più capocannoniere di questa Serie A per il classe 90′, che il prossimo 20 febbraio compirà 30 anni, adesso il record di Higuain non sembra poi così lontano. Lo score del Pipita nella stagione 2015-2016, che vide il bomber argentino firmare ben 36 gol, è assolutamente alla portata dell’attaccante di Simone Inzaghi.

L’ex Torino è addirittura attualmente avanti in proiezione rispetto alla media straordinaria mantenuta da Higuain con la maglia del Napoli, come ha confermato lo stesso Immobile ai microfoni di Sky Sport nel post partita contro la Sampdoria: “Quello di Higuain è un record molto bello. Sarà difficile, ma con questi compagni, con questi tifosi, posso farcela.”

Per il numero 17 dei capitolini, sono attualmente 112 i gol realizzata con l’aquila biancoceleste sul petto. Numeri e statistiche che lo fanno entrare di diritto nella top 50 dei giocatori più prolifici in Serie A: ad oggi Immobile ha raggiunto Higuain e Ferraris in questa speciale classifica. Tra i calciatori ancora in attività nel massimo campionato soltanto Quagliarella e Ibrahimovic hanno fatto meglio, rispettivamente con 158 e 123 reti.

L’obiettivo di “Ciro Il Grande”, soprannome affibbiatogli dai propri tifosi, è sicuramente quello di continuare a scalare la classifica con la sua Lazio. Vola letteralmente la squadra di Simone Inzaghi: sono infatti 11 le vittorie consecutive conquistate dai biancocelesti in campionato. Grazie all’ultimo successo interno infatti, i laziali hanno raggiunto la striscia di vittorie del Milan di Arrigo Sacchi (1989-1990) e della Roma di Spalletti (2005-2006). Il record di vittorie consecutive in Serie A è però quello detenuto dall’Inter di Roberto Mancini che colleziono ben 17 vittorie di fila nella stagione 2006-2007.