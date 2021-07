Lazio: l’intera squadra vaccinata ad Auronzo contro il Covid-19

L'intera squadra ha ricevuto in ritiro la prima dose del vaccino: oggi ad Auronzo di Cadore le inoculazioni

Si è vaccinata questa mattina presso la palestra di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, la Lazio di Maurizio Sarri. L’operazione, che ha riguardato i giocatori e lo staff, è stata resa possibile grazie ai sanitari messi a disposizione dall'Ulss 1 Belluno Dolomiti a seguito di un accordo raggiunto tra il presidente del club, Claudio Lotito, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

La conferma poi è arrivata anche da Adam Marusic in conferenza stampa. "Ci siamo vaccinati tutti" ha detto l'esterno della Lazio. Tutti i membri della squadra hanno ricevuto la prima dose di Pfizer, ed effettueranno il richiamo - con ogni probabilità - a Roma. Il 28 luglio, infatti, la squadra farà ritorno a Formello per proseguire la preparazione in vista dell'inizio della prossima stagione.