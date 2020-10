Lazio, Leiva ricorda gli anni a Liverpool: “Sentivo che avrebbero raggiunto traguardi importanti. Klopp? Con lui un nuovo inizio”

Lucas Leiva ricorda della sua esperienza al Liverpool.

Lazio, Lucas Leiva: “Champions League? Vi svelo il segreto per affrontarla. Quest’anno l’obiettivo è…”

Il centrocampista della Lazio si appresta ad affrontare una nuova stagione con la maglia biancoceleste, tornando a giocare la Champions League. Una competizione che ha già giocato con il Liverpool senza mai vincerla. I Reds di Klopp, infatti, hanno conquistato l’ambito trofeo solo quando il giocatore brasiliano era già andato via. “Quando ho lasciato il club ero sicuro al 100% che sarebbe arrivato un grande momento. Potevo sentirlo nell’aria, le cose stavano cambiando. Sentivo che il Liverpool avrebbe di nuovo vinto cose importanti”, si legge su ‘Il Corriere dello Sport’.

Lazio, Lucas Leiva: “Lotteremo per lo Scudetto, contro l’Atalanta gara fondamentale”

“Quando Jürgen è arrivato per me è stato un nuovo inizio” afferma Leiva raccontando del suo rapporto con il tecnico del Liverpool. “Mi sono sentito nuovo e lentamente ho iniziato a capire sempre di più il suo modo di allenare e giocare. Con lui ho ricoperto diversi ruoli. É stato un grande manager per me, ho imparato molto. Due anni mi sono bastati per apprendere tutto. Abbiamo ancora un ottimo rapporto. Mi ha sempre trattato con tanto rispetto e io ho cercato di fare lo stesso con lui”.