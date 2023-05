Lazio-Lecce, Sarri: “E’ il classico periodo in cui nulla va per il verso giusto”

"Non sono tanto arrabbiato perché abbiamo conquistato alla fine un punto che può tornarci utile. Rispetto all'ultimo periodo abbiamo avuto una reazione veemente. L'aspetto negativo è l'ingenuità con cui abbiamo preso il gol dell'1-1. Abbiamo segnali che stiamo ritrovando Immobile e Milinkovic e per noi è importante. E' il classico periodo in cui nulla ti va per il verso giusto. Se avessimo pareggiato 5' prima l'avremmo vinta, questa era la sensazione. In questo momento paghiamo tutto. Bisogna cercare di limitare il tutto, di venir fuori da un periodo meno brillante e fare un finale di stagione che ci porti all'obiettivo."

Sui gol subiti. "In questo momento stiamo giocando con un centrocampo che ha una fase di interdizione di non grandissimo livello, questione di caratteristiche. Il primo gol è vero che la linea non è schierata, ma è anche vero che i centrocampisti sono troppo lontani per coprire la palla. Il gol sulla palla persa in uscita succede a noi e a tutte quelle che escono da dietro. In Italia c'è la brutta abitudine di contare i gol subiti per l'uscita dal basso e non contare quelli fatti. Facemmo quattro gol con l'uscita da dietro il giorno dopo sul giornale ho letto che abbiamo fatto quattro contropiedi... Ci può stare".